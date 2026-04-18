تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تتعقب أموال تجارة السلاح.. وتكشف مخطط غسل أموال ضخم

وتبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وجاء ذلك من خلال قيامه بشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية مختلفة، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

من تجارة السلاح إلى العقارات.. سقوط متهم بغسل 70 مليون جنيه

وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

