كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من السيدات داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالقاهرة.

تفاصيل مشاجرة المترو

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل – شقيقتان) وطرف ثان (سيدتين) داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة لخلافات بينهم حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول بالسب ومحاولة التعدي بالضرب باستخدام نعال "شباشب" دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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