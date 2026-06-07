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تأجيل محاكمة متهمين بخلية مدينة نصر لـ 27 يوليو

كتب : محمود الشوربجي

10:57 م 07/06/2026

تعبيرية عن محاكمة

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في القضية رقم 4286 لسنة 2026 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 27 يوليو المقبل.

اتهامات النيابة العامة

وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، خلال عام 2025، تولي قيادة جماعة تتبنى أفكارًا تكفيرية، أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، فيما نسبت إلى المتهمين معًا تهمة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية.

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النيابة العامة مدينة نصر أحكام الدستور والقانون

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