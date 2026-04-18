الداخلية تضبط 2.5 طن مخدرات بالسويس بقيمة 175 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

11:05 ص 18/04/2026 تعديل في 11:15 ص
في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة السويس.

وأكدت معلومات وتحريات القطاع قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد، متخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عناصر التشكيل العصابي المشار إليه.

وتم العثور بحوزتهم على أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والهيدرو، في واحدة من أكبر الضبطيات خلال الفترة الأخيرة.

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 175 مليون جنيه، بما يمثل ضربة قوية لتجار السموم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

