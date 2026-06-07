تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود مرسي، أحد أبرز نجوم الفن المصري، الذي نجح في تقديم العديد من الشخصيات الخالدة، واشتهر بلقب "عتريس السينما" بعد تجسيده شخصية عتريس في فيلم "شيء من الخوف".

ولد محمود مرسي في 7 يونيو عام 1923 بمدينة الإسكندرية، وتخرج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، قسم الفلسفة.

بعد تخرجه عمل مدرسًا لفترة، قبل أن يستقيل ويسافر إلى فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، ثم انتقل إلى لندن بعد نفاد أمواله.

عمل محمود مرسي في الإذاعة البريطانية

وخلال إقامته هناك، عمل في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، لكن مع وقوع العدوان الثلاثي على مصر، أعلن استقالته على الهواء مباشرة.

عاد محمود مرسي إلى مصر، وعمل مخرجًا بالتليفزيون عام 1960، كما شغل منصب أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

أبرز أعمال محمود مرسي

واتجه محمود مرسي إلى التمثيل عام 1962 من خلال فيلم أنا الهارب، ليبدأ بعدها رحلة فنية حافلة بالأعمال الناجحة، من أبرزها شيء من الخوف، وفجر الإسلام، وأغنية على الممر، وأبناء الصمت، إلى جانب تجسيده شخصية "السيد أحمد عبد الجواد" في أعمال مأخوذة عن روايات الأديب نجيب محفوظ.

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