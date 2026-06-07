أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في توطين صناعة وسائل النقل الحديثة داخل مصر، مشيرًا إلى أن زيارته لمصنع شركة "ألستوم" تعكس حجم التطور الذي تشهده هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته بعدد من المصانع في الإسكندرية، أن نجاح مصر في جذب شركة عالمية بحجم "ألستوم" للإنتاج محليًا يمثل نقلة نوعية مهمة، ويعزز خطط الدولة لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الواردات.

وأضاف أن المصنع سيبدأ إنتاج أنظمة التحكم والتشغيل الخاصة بوسائل النقل، إلى جانب تصنيع القضبان الحديدية محليًا، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها الدولة على استيراد هذه المكونات بالكامل من الخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أصبحت اليوم قادرة على تصنيع الوحدات المتحركة، فضلًا عن الأنظمة الإلكترونية والكهربائية المستخدمة في مشروعات السكك الحديدية والمترو والمونوريل، مؤكدًا أن هذه القدرات الصناعية تتكامل مع مشروعات أخرى، من بينها مصنع شرق بورسعيد ومصنع "سيماف" الذي جرى تطويره ضمن منظومة الهيئة العربية للتصنيع.