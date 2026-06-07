قررت الدائرة "13" جنايات شمال القاهرة بالعباسية تأجيل ثاني جلسات محاكمة "هبة"، المتهمة بقتل زوجها "أحمد مجدي" طعنًا بسكين، بعد 6 أشهر زواج، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"عريس المرج"، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لاستدعاء الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير الطبي وشاهد الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عليوة يونس، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد أنور، وخالد سلامة، ومحمد فتحي هيبة، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد عبد الفتاح.

محاكمة "عروس المرج" يكشف مفاجآت جديدة

ووجهت النيابة العامة للمتهمة "هبة" في القضية رقم 19804 لسنة 2025 المرج، تهمة قتل المجني عليه "أحمد مجدي" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر خلاف بينهما، بأن قامت بالتعدي عليه بالضرب طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، استقرت في صدره من الجهة اليمنى.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بعريس المرج عن مفاجآت صادمة، إذ شمل التقرير بالفحص المبدئي أن الجثة في العقد الثالث من العمر، وتبين وجود جرح قطعي غائر طوله حوالي 1.5 سم، رأسي الوضع، زاوية حافته العلوية كائلة والأخرى السفلية حادة، يقع مقابل المسافة الضلعية الثانية، ويمين الخط المنتصف بحوالي 5 سم، وأسفل الترقوة اليمنى بحوالي 12 سم.

وأوضح التقرير الطبي أنه بالشق على الصدر تبين وجود انسكابات دموية غزيرة مقابل الجرح المشاهد والموصوف بالكشف الطبي بيمين الصدر، ووجود تجويف صدري بناحية العضلة اليمنى محدثًا جرحًا غائرًا بالرئة والشريان الصدري الأيمن، ما أدى إلى نزيف إصابي غزير قُدِّر بحوالي 2 لتر، مع خلو عظام القفص والأضلاع من الكسور، والقلب من ثمة إصابات مرضية.

وتابع التقرير أنه بالشق على فروة الرأس تبين وجود إصابة قطعية حيوية حديثة حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذو حافة أياً كان نوعها، وهي سطحية وبسيطة ولا شأن لها في إحداث الوفاة.

وذكر التقرير أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بيمين صدر المجني عليه "أحمد" من خلال الكشف الظاهري على الجثمان، هي إصابة طعنية حيوية حديثة حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيًا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث مثل السكين.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "شيماء مجدي" شقيقة المجني عليه، والتي أكدت أنها تقابلت مع شقيقها "أحمد" داخل المنزل عقب عودته من عمله، مشيرة إلى أنها بعد دقائق معدودة سمعت صراخ زوجة شقيقها "هبة"، فتوجهت إلى الشقة لتتفاجأ بشقيقها غارقًا في دمائه أمام المطبخ.

وأوضحت "شيماء" أنها استغاثت بأحد الجيران لإنقاذ شقيقها من الموت، قائلة: "كان مش قادر يتنفس وجريت عشان ألحقه"، مشيرة إلى أن زوجته حاولت إبعاد الشبهة، وكانت تقول: "جايلي مضروب من برة كده"، نافية تمامًا ادعاءها بأنه كان عائدًا من العمل ومسلمًا عليها على السلم.

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