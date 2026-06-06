في أزقة كفر طهرمس التي لا تهدأ بضجيج الباعة والأطفال، توقفت الحياة فجأة عندما فرض حي الهرم، منتصف ليل الجمعة 5 يونيو الجاري، كردونًا أمنيًا أمام عقاري شارع حسين عباس المائلين، خشية انهيارهما على رؤوس السكان، عقب ظهور تصدعات وشروخ بهما.

مآسي طلاب الثانوية في عقاري الكفر



كان قرار الإخلاء الفوري الصادر من محافظة الجيزة صادمًا للجميع، خاصة أن مدة الإخلاء تجاوزت ثلاثة أشهر، ما فتح باب التساؤلات حول مصير 72 أسرة تفترش أرصفة الشوارع كمأوى، في ظل عدم توفير المحافظة سكنًا بديلًا للمتضررين لحين انتهاء الأزمة.





معاناة و انتظار قرار مصيري

بملامح أنهكتها معاناة الخوف من الانهيار وترقب القرار، يفترش "مهند" (طالب بالصف الثالث الثانوي) وأسرته، إلى جانب نحو 70 أسرة أخرى، الأرض أمام منزلهما المائل، في انتظار تقرير اللجنة الهندسية الذي سيحدد مصير عقاري كفر طهرمس المجهول، بعدما قطع حي الهرم جميع المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، عن الأهالي تحسبًا لأي طارئ.



طالب الثانوية "مهند" أمام مصير مأساوي، فابن الـ17 ربيعًا كان على أتم الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بكل حماس لتحقيق مراده "كلية الهندسة"، لكن الأمور جرت على غير ما كان يرتب لها: "خايف أدخل أجيب الكتب بتاعتي عشان أذاكر في الشارع.. في خمس طلاب ثانوية معايا بيذاكروا في الشارع وخايفين نطلع البيت يقع علينا"، يقول مهند في لايف مع "مصراوي".





طالبة جامعية: عندي امتحان الصبح وخايف أروح البيت يقع عليا

لم تختلف مأساة "مهند" عن جارته "طالبة جامعة القاهرة" شيئًا، فكلاهما يفترشان مع أسرتيهما أرصفة شوارع كفر طهرمس على أمل أن يجدوا مأوى آمنًا بعد ترك مسكنهم قسرًا: "مشونا من شققنا ومجابولناش بديل وبنام في الشارع.. عندي امتحان بكره ومش عارف أطلع أجيب لبسي عشان أروح الجامعة"، تقول الطالبة في بث مباشر لمصراوي.



نحو 72 أسرة ينتظرون باهتمام قرار اجتماع محافظة الجيزة الذي يُعقد غدًا، لاتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع موقف سكان عقاري كفر طهرمس المتضررين، ولتخفيف أعباء الأزمة، والذي سيحدد المصير النهائي.





إخلاء كامل لعقارين وقرار في الانتظار



وقال رئيس حي الهرم، في تصريحات لمصراوي، إن العقارين تم إخلاؤهما بالكامل من جميع السكان كإجراء احترازي فوري حفاظًا على الأرواح، بعد رصد ميل إنشائي استدعى التدخل العاجل، مشيرًا إلى أنه لم يتم طلب إخراج الأثاث أو الأجهزة المنزلية، حيث جرى إخلاء السكان فقط بشكل سريع.

وأوضح أنه تم الاستعانة بمهندس متخصص من جامعة القاهرة لفحص حالة العقارين، حيث أوصى بوضعهما تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أشهر لمتابعة مدى استقرار حالة الميل، مع اتخاذ قرار الإخلاء الفوري للسكان كإجراء وقائي.

حواجز خرسانية وتفادي لأي مخاوف

وأشار إلى أنه تم وضع حواجز خرسانية أمام العقارين لمنع الاقتراب أو التعرض لأي مخاطر محتملة، مؤكدًا عدم وجود أي سكان داخل العقارين في الوقت الحالي.







وتابع: "حال صدور قرار بإزالة العقارين خلال الفترة المقبلة، سيتم صرف تعويضات كاملة للمتضررين، وفق توجيهات مرتقبة من محافظ الجيزة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي".







ملاحظة 3 أشهر ومخاوف من انهيار العقارين على السكان

وأكد "ثابت" أن الهدف من وضع العقارين تحت الملاحظة هو متابعة ما إذا كانت نسب الميل ستظل ثابتة أو تتغير خلال فترة الرصد، موضحًا أن السكان أبدوا تعاونًا كاملًا خلال عملية الإخلاء، واصفًا الموقف بأنه يمثل صدمة إنسانية للجميع.

وأشار إلى أن جميع الأسر وفّرت أماكن إقامة بديلة لها بشكل مؤقت، مع استمرار التنسيق مع كل مواطن لحصر حالته وظروفه الاجتماعية تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اللجنة الفنية للمنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة أقرت بوجود ميول إنشائي أعلى من المعدلات الطبيعية في عقاري كفر طهرمس، إلى جانب ملاحظات فنية بالحوائط، وهو ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإخلاء العقارين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

تقرير اللجنة الهندسية

وبحسب تقرير اللجنة، الذي حصل عليه موقع «مصراوي»، بلغت درجة الميل في العقار الأول الكائن بشارع حسين عباس المتفرع من شارع كفر طهرمس بمنطقة فيصل نحو 26.89 سم لكل 24 مترًا، فيما سجل العقار الثاني الواقع بشارع أحمد نور الدين ميلًا بلغ 33.46 سم لكل 33 مترًا.

اقر أ أيضا:

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو

اغتيال باسم الحب.. حكاية "ميرنا ودعاء" مع الزواج المرفوض





شنق "حُمص" وعاش مع جثته 60 يومًا تحت السرير.. جريمة هزت الجيزة (قرار الجنايات)

سرقة تكشف أغرب جريمة في أطفيح.. عاطل يقتل عاملا ويعيش مع جثته 60 يومًا (صور)