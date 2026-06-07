أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تسجيل حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج يومي منذ عام 2017، بإجمالي إنتاج بلغ نحو 27 ألف برميل زيت خام يوميًا، في إنجاز يعكس نجاح جهود تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة وزيادة الاستفادة من الموارد البترولية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن منطقة حقول سيناء البحرية، التي تستثمر فيها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، حققت هذا المستوى القياسي من الإنتاج بفضل برامج التطوير والاستثمارات الجديدة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

نمو الإنتاج بأكثر من 50%

وأكدت الوزارة أن معدلات الإنتاج في المنطقة ارتفعت بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025، رغم أن بعض الحقول المنتجة تعمل منذ أكثر من ستة عقود، وهو ما يعكس كفاءة البرامج الفنية والتشغيلية الحديثة المطبقة لتحسين أداء الحقول الناضجة وتعظيم إنتاجيتها.

وأضافت أن هذه النتائج جاءت ثمرة لاستراتيجية العمل الحالية والإجراءات التحفيزية التي شملت مد العمل بالاتفاقيات التي قاربت على الانتهاء في مناطق الإنتاج، بما شجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف.

فائض إنتاج يتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا

وأشارت الوزارة إلى أن طفرة الإنتاج أسفرت عن تحقيق فائض تجاوز 10 آلاف برميل زيت خام يوميًا مقارنة بالمعدلات الطبيعية المتوقعة، ما أدى إلى إضافة إنتاج تراكمي تجاوز 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025.

ولفتت إلى أن هذه الزيادة تعد إنجازًا استثنائيًا في ظل التراجع الطبيعي الذي تشهده الحقول المنتجة مع تقدم عمرها التشغيلي.

نتائج قوية للحفر واستئناف الأنشطة

وأوضحت الوزارة أن الإنجاز تحقق من خلال تنفيذ برنامج مكثف لتحسين الإنتاج، شمل تطبيق أحدث التقنيات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخفض فترات التوقف إلى أدنى مستوياتها.

كما أسهم استئناف أنشطة الحفر خلال عام 2026 في تعزيز الإنتاج، حيث حققت البئران BM-133 و113-M-131 نتائج متميزة بإنتاج تجاوز 3200 برميل زيت يوميًا مع نسب مياه مصاحبة شبه منعدمة، ما دعم الأداء الإنتاجي للمنطقة بشكل ملحوظ.

وأكدت وزارة البترول أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة، وكفاءة التعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أيوك التابعة لإيني وبتروبل، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وترسيخ النمو المستدام لقطاع البترول المصري.