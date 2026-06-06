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السيطرة على حريق مصنع للمواد الغذائية في المرج وإصابة شخص | صور

كتب : علاء عمران

04:05 م 06/06/2026
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للمواد الغذائية بمنطقة بركة الحاج التابعة لحي المرج، ما أسفر عن إصابة شخص دون وقوع وفيات.

الحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق

كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالقرب من محطة النقطة بمنطقة بركة الحاج، وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

إخماد النيران داخل مصنع ببركة الحاج ومنع امتدادها

وبالفحص، تبين اندلاع النيران داخل مصنع للمواد الغذائية، حيث دفعت قوات الإطفاء بعدد من السيارات لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت والمباني المجاورة.

إصابة شخص ونقله للمستشفى لتلقي العلاج

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما أسفر الحادث عن إصابة شخص جرى إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون تسجيل أي حالات وفاة.

معاينة لحصر الخسائر وكشف أسباب الحريق

وتواصل الجهات المختصة أعمال المعاينة والفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عنه.

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