أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بذلت جهودًا مضنية لإنشاء وتنفيذ مصنع لشركة أليسون مخصص لإنتاج نظم التشغيل، ومن المقرر أن يدخل الخدمة مع نهاية العام الجاري.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال زيارته لمدينة الإسكندرية، أن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد في نظم التشغيل الخاصة بمنظومة النقل من خلال التصنيع المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة للتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، مع وجود مشروعات جاري تنفيذها في المنيا لدعم النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.

وتابع: "أحد أبرز التحديات اللي واجهت التنمية الصناعية في الصعيد هو ضعف البنية الأساسية وارتفاع تكلفة نقل المنتجات للموانئ عشان نصدّرها للأسواق الخارجية".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة نفذت مشروعات كبرى لمعالجة هذه التحديات، من بينها إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستخدم محافظات الصعيد وتسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز حركة البضائع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير شبكة الطرق والمحاور وربط المحافظات بموانئ البحر الأحمر ومختلف الموانئ المصرية يدعم جهود التنمية الصناعية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.