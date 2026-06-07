إعلان

رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع يخفض تكاليف نقل المنتجات للموانئ

كتب : حسن مرسي

05:36 م 07/06/2026

القطار الكهربائي الخفيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بذلت جهودًا مضنية لإنشاء وتنفيذ مصنع لشركة أليسون مخصص لإنتاج نظم التشغيل، ومن المقرر أن يدخل الخدمة مع نهاية العام الجاري.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال زيارته لمدينة الإسكندرية، أن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد في نظم التشغيل الخاصة بمنظومة النقل من خلال التصنيع المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة للتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، مع وجود مشروعات جاري تنفيذها في المنيا لدعم النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.

وتابع: "أحد أبرز التحديات اللي واجهت التنمية الصناعية في الصعيد هو ضعف البنية الأساسية وارتفاع تكلفة نقل المنتجات للموانئ عشان نصدّرها للأسواق الخارجية".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة نفذت مشروعات كبرى لمعالجة هذه التحديات، من بينها إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستخدم محافظات الصعيد وتسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز حركة البضائع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير شبكة الطرق والمحاور وربط المحافظات بموانئ البحر الأحمر ومختلف الموانئ المصرية يدعم جهود التنمية الصناعية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القطار الكهربائي السريع فاتورة الاستيراد مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

27 ألف برميل يوميًا.. حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج منذ 9 سنوات
اقتصاد

27 ألف برميل يوميًا.. حقول سيناء البحرية تسجل أعلى إنتاج منذ 9 سنوات
في 11 يوما.. إيرادات فيلم 7Dogs تتجاوز 14 مليون دولار
سينما

في 11 يوما.. إيرادات فيلم 7Dogs تتجاوز 14 مليون دولار
في حضور أبوريدة.. تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع مسؤول كاف
رياضة محلية

في حضور أبوريدة.. تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع مسؤول كاف
"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
زووم

"نشر مواد إباحية".. تفاصيل اتهام جديد يطارد ديلان بولات بعد مقتل حارس
ترامب: الإيرانيون أقوياء ولكن لا خيار أمامهم سوى القيام بأمور لم يتخيلوها
شئون عربية و دولية

ترامب: الإيرانيون أقوياء ولكن لا خيار أمامهم سوى القيام بأمور لم يتخيلوها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية