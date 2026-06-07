تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بحركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد رصدت قيام المتهمة بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بها، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر المقاطع المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.