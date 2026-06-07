أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية ستدخل الخدمة خلال شهر مارس المقبل، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته التفقدية بعدد من المشروعات في الإسكندرية، أن المشروع يعد من أبرز مشروعات النقل التي تنفذها الدولة حاليًا، نظرًا لدوره في تعزيز كفاءة حركة التنقل وتقليل التكدس المروري داخل المدينة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي أطوال مشروع مترو الإسكندرية يبلغ نحو 124 كيلومترًا، ما يجعله أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي بالمحافظة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون جاهزة للافتتاح والتشغيل أمام المواطنين خلال مارس المقبل.