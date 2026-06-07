قال أسامة أبو المجد، دفاع صبري نخنوخ، إن تطورات التحقيقات وبيان النيابة العامة الأخير غيّرا بشكل كبير من طبيعة الاتهامات الموجهة لموكله، مشيرًا إلى أن الموقف القانوني أصبح أكثر تعقيدًا مما كان عليه في البداية.

وأوضح أبو المجد، في تصريحات خلال برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع عبر قناة "مودرن MTI"، أن القضية كانت في بدايتها تدور حول اتهامات تتعلق بالبلطجة وترويع المواطنين، إلا أن ما أُعلن لاحقًا بشأن ضبط أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية ومضبوطات أخرى، بالإضافة إلى تسجيلات يُشتبه في دلالتها، قد زاد من حساسية الموقف.

وأضاف أن الدفاع يعمل وفق إطار قانوني واضح داخل دولة القانون، مؤكدًا أن تقييم الموقف النهائي يكون بعد اكتمال التحقيقات وصدور قرار الإحالة.

وأشار إلى أنه لم يتواصل مع موكله منذ صدور بيان النيابة العامة، لافتًا إلى أنه لا يستبعد اتخاذ قرار بالانسحاب من الدفاع إذا استمرت التطورات الحالية في نفس الاتجاه.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، التي تشمل اتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إلى جانب وقائع أخرى جارٍ فحصها.

كما كانت النيابة قد قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد بلاغ من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه المتهمين باقتحام معرضه والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على محتويات.

وكشفت التحريات عن تكوين تشكيل عصابي استخدم إحدى شركات الأمن كغطاء لنشاطه، فيما أسفر التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر ووحدة تسجيل كاميرات ومضبوطات أخرى.

وتستكمل جهات التحقيق فحص الهواتف المضبوطة وتتبع عائدات النشاط الإجرامي، وسط تأكيدات من النيابة العامة على استمرار الإجراءات بكل حسم.

التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، والتي يجري التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وقالت النيابة إن التحريات كشفت لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر أساليب متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة به.

وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

كما شمل القرار إخطار الجهات المختصة، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ إجراءات التحفظ، بالإضافة إلى إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الجرائم المنسوبة للمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

حبس صبري نخنوخ ورجاله 4 أيام على ذمة التحقيقات

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها