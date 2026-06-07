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شهادات مقابل المال.. ضبط مسؤول كيان تعليمي غير مرخص بالجيزة

كتب : علاء عمران

04:09 م 07/06/2026

ضبط مسؤول كيان تعليمي غير مرخص بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي غير مرخص بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وإيهامهم بأنها تؤهلهم للحصول على فرص عمل مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، واتخاذه مقرا بدائرة قسم شرطة الدقي لممارسة نشاطه غير القانوني.

وكشفت التحريات أن القائمين على الكيان كانوا يستقطبون المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات بمجال معين، ويوهمونهم بأن تلك الشهادات تتيح لهم فرص عمل متميزة، على خلاف الحقيقة، مقابل تحصيل رسوم مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المدير المسؤول، حيث عُثر بحوزته على عدد من الشهادات ونماذج الامتحانات الخاصة بالكيان، إلى جانب مطبوعات دعائية وأكلاشية ودفتر إيصالات لتحصيل الرسوم.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإدارة الكيان بالمشاركة مع مالكه بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال استغلال المواطنين وإيهامهم بمزايا وشهادات غير معتمدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات.

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الدقي الجيزة مباحث المصنفات

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