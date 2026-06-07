استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، سامسون أدامو الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في لقاء تناول عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم الأفريقية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

تهنئة ودعم للتعاون المشترك

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة سامسون أدامو بمناسبة توليه منصبه الجديد أمينًا عامًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مهمته المقبلة، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين "كاف" ومنظومة كرة القدم المصرية بما يخدم مصالح الكرة الأفريقية على مختلف المستويات.

مستجدات مقر كاف الجديد

وشهد الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقرر إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الوزير دعم القيادة السياسية الكامل للمشروع وحرصها على إنجازه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر كدولة مقر، وبما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية في مصر، وأن المقر الجديد لـ"كاف" سيكون إضافة مهمة لكرة القدم الأفريقية.

إشادة بتطور الكرة الأفريقية

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ الذي شهدته كرة القدم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأفريقي للمنتخبات والأندية ساهم في رفع مستوى المنافسات القارية على الصعيدين الفني والتنظيمي.

كما أثنى على التطور الإداري والفني الذي باتت تتمتع به المنتخبات الأفريقية في مختلف الفئات العمرية، وهو ما انعكس بصورة واضحة على نتائج القارة في المحافل الدولية.

دعم الفراعنة في المونديال

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته في قدرة الفراعنة على تقديم مستوى مشرف يليق بالكرة المصرية.

كما وجه تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن جماهير القارة تتطلع إلى تحقيق إنجازات تاريخية خلال النسخة المقبلة من المونديال.

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