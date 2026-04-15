صرحت النيابة العامة بالقاهرة بدفن جثامين 7 فتيات لقين مصرعهن في حريق اندلع داخل مصنع للأحذية والملابس بمنطقة الزاوية الحمراء، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

وانتقل فريق من النيابة العامة، برفقة خبراء المعمل الجنائي، إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينة اللازمة، وبيان أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل قرار النيابة بشأن ضحايا الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع جلود وأحذية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

7 ضحايا في حريق مصنع بالزاوية الحمراء

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه، إلى جانب 8 سيارات إسعاف، حيث تم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

