طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

كتب : صابر المحلاوي

09:00 ص 12/04/2026 تعديل في 10:01 ص

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، نظر محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه طعنًا بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز أوسيم، في القضية رقم 15459 لسنة 2025 جنايات مركز أوسيم.

محاكمة قاتل شقيقه في أوسيم بعد طعنه بسبب خلاف مالي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (41 عامًا – عامل لحام) ارتكب الجريمة إثر خلاف مالي مع شقيقه، تطور إلى مشادة كلامية تدخلت خلالها زوجة المجني عليه لمحاولة فض النزاع.

وأضافت التحقيقات أن الخلاف تجدد لاحقًا، حيث التقى الطرفان مرة أخرى، وفقد المتهم السيطرة على نفسه، وأخرج سكينًا وسدد طعنتين نافذتين لشقيقه في الصدر، قاصدًا إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأفاد والد المتهم والمجني عليه بأنه توجه إلى موقع الحادث عقب تلقيه اتصالًا بوقوع مشاجرة، ليجد نجله ملقى على الأرض مصابًا، فيما أكدت زوجة المجني عليه تفاصيل الاعتداء وشهادة الواقعة.

كما أكدت التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأجرى محاكاة تمثيلية لكيفية تنفيذها، لتأمر المحكمة بتأجيل نظر القضية مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوسيم جريمة قتل خلاف مالي جنايات الجيزة سلاح أبيض مشاجرة النيابة العامة

أحدث الموضوعات

حصار بحري لمدة أسبوع.. ما هي الورقة الأخيرة في يد ترامب إذا لم توافق إيران؟
شئون عربية و دولية

حصار بحري لمدة أسبوع.. ما هي الورقة الأخيرة في يد ترامب إذا لم توافق إيران؟
مع رحيل صلاح.. كيف يمكن أن يكون تشكيل ليفربول الموسم المقبل؟
رياضة عربية وعالمية

مع رحيل صلاح.. كيف يمكن أن يكون تشكيل ليفربول الموسم المقبل؟
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
زووم

فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع