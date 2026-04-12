تستكمل محكمة جنايات الجيزة، نظر محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه طعنًا بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز أوسيم، في القضية رقم 15459 لسنة 2025 جنايات مركز أوسيم.

محاكمة قاتل شقيقه في أوسيم بعد طعنه بسبب خلاف مالي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (41 عامًا – عامل لحام) ارتكب الجريمة إثر خلاف مالي مع شقيقه، تطور إلى مشادة كلامية تدخلت خلالها زوجة المجني عليه لمحاولة فض النزاع.

وأضافت التحقيقات أن الخلاف تجدد لاحقًا، حيث التقى الطرفان مرة أخرى، وفقد المتهم السيطرة على نفسه، وأخرج سكينًا وسدد طعنتين نافذتين لشقيقه في الصدر، قاصدًا إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأفاد والد المتهم والمجني عليه بأنه توجه إلى موقع الحادث عقب تلقيه اتصالًا بوقوع مشاجرة، ليجد نجله ملقى على الأرض مصابًا، فيما أكدت زوجة المجني عليه تفاصيل الاعتداء وشهادة الواقعة.

كما أكدت التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما أقر خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وأجرى محاكاة تمثيلية لكيفية تنفيذها، لتأمر المحكمة بتأجيل نظر القضية مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.

