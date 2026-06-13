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1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟

كتب : أحمد الخطيب

04:34 م 13/06/2026

إيلون ماسك

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ارتفعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى نحو 1.05 تريليون دولار، ليصبح أول تريليونير في التاريخ، وذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بحصته في شركة تسلا التي تقدر بنحو 280 مليار دولار، كما كان أول شخص في التاريخ يتجاوز مستوى 300 مليار دولار من الثروة، ولا تقتصر ثروته على الأرقام القياسية فحسب، بل تمتد إلى مشروعات ضخمة يقودها عبر شركته سبيس إكس، الرائدة في إطلاق الأقمار الصناعية، والتي حققت نجاحات متكررة في إعادة استخدام صواريخ فالكون 9 لعشرات المرات بنسبة نجاح تتجاوز 99%، وفق ما نقلته شبكة "بي بي سي".

من الأرض إلى المريخ.. حلم يتوسع

يسعى ماسك إلى توظيف إمكانات تسلا وسبيس إكس لتحقيق حلمه الأكبر بالوصول إلى المريخ، بدءًا من إنشاء قواعد قمرية، وصولًا إلى استعمار الكوكب الأحمر مستقبلًا.

كما تمكن من تجاوز ثروات أكبر خمسة مليارديرات يأتون بعده مجتمعين، ليعزز موقعه كأغنى شخص في العالم.

ورغم ثروته الهائلة، لطالما تحدث ماسك عن تبنيه أسلوب حياة بسيط بعيد عن المظاهر، باستثناء امتلاكه طائرات خاصة ومجموعة سيارات فريدة، من بينها مركبة معدلة تتحول إلى غواصة.

كما امتلك سابقًا محفظة عقارية تضم سبعة قصور، قبل أن يعلن في 2020 عبر منصة "إكس" أنه لن يمتلك منزلًا، مفضلًا التركيز على "المريخ والأرض".

وفي عام 2021، كشف أن منزله الرئيسي وحدة سكنية بسيطة في تكساس تبلغ قيمتها نحو 50 ألف دولار فقط.

كيف تطورت ثروات الأفراد عبر التاريخ؟

شهد التاريخ الاقتصادي العالمي تحولات ضخمة في حجم الثروات الفردية، من ملايين محدودة في القرون الماضية إلى تريليونات الدولارات في العصر الحديث.

أول مليونير في التاريخ

يُعد الأمريكي جون جاكوب أستور من أوائل من جمعوا ثروة تتجاوز مليون دولار في القرن التاسع عشر عبر تجارة الفراء والعقارات، وكانت ثروته آنذاك تعادل ثروات دول بأكملها.

أول ملياردير في العالم

في عام 1916، دخل العالم عصر المليارديرات مع رجل النفط الأمريكي جون دي روكفلر، مؤسس شركة "Standard Oil"، ليصبح أول ملياردير موثق في التاريخ، حيث شكّلت ثروته نحو 2% من الاقتصاد الأمريكي.

من المليار إلى التريليون

مع الثورة التكنولوجية، تسارعت وتيرة الثروات بشكل غير مسبوق، إذ تجاوز بيل جيتس حاجز 100 مليار دولار في التسعينيات، ثم جيف بيزوس 200 مليار دولار، وصولًا إلى إيلون ماسك الذي كسر حاجز 300 مليار دولار قبل أن يدخل نادي التريليون.

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إيلون ماسك أغنى رجل في العالم الاقتصاد العالمي سبيس إكس

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