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بسبب عبارات مخلة.. ضبط سائق "توك توك" أثار الضوضاء في شوارع البحيرة

كتب : علاء عمران

02:53 م 13/06/2026

المتهم

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد مركبة “توك توك” بإحداث ضوضاء ولصق ملصقات تحتوي على عبارات خادشة للآداب، أثناء قيادته بمحافظة البحيرة.
وبالفحص، تبين أن القائم على نشر الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري شاهد قائد المركبة يقوم بإحداث ضوضاء والسير بالمخالفة.

ضبط سائق "توك توك" أثار الضوضاء

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التوك توك، وتبين أنها بدون لوحات، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بذات الدائرة.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ما قام به كان بقصد الاستعراض. وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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