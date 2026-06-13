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"سوزي الأردنية" تطعن على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

02:06 م 13/06/2026

سوزي الأردنية

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تقدمت البلوجر مريم أيمن، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر، في اتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

اتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها أول درجة بحبس المتهمة سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، قبل أن تقضي محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف وتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر.
يُذكر أن المتهمة أنهت فترة عقوبتها بالفعل، وغادرت محبسها عقب انتهاء مدة الحبس المقضي بها. وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمة للفصل فيه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

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سوزي الأردنية محكمة النقض المحكمة الاقتصادية

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