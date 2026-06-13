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ادعت الإكراه للاهتمام بشكواها.. حقيقة سرقة سيدة تحت تهديد السلاح بالمرج

كتب : علاء عمران

03:39 م 13/06/2026

المتهمان

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض بمنطقة المرج بالقاهرة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.
وبسؤالها، أقرت بتضررها من قيام أحد الأشخاص بالصعود خلفها إلى العقار محل سكنها وسرقة هاتفها المحمول تحت تهديد سلاح أبيض، ثم الفرار من المكان.

ضبط المتهم وإعادة الهاتف المسروق

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، كما عُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولى عليه. وبمواجهة المتهم، اعترف بأنه استولى على الهاتف المحمول أثناء تواجده بمنزل المبلغة بأسلوب "المغافلة"، دون استخدام سلاح أو إكراه.

وبإعادة سؤال المبلغة، أقرت بأن روايتها بشأن تعرضها لسرقة بالإكراه غير صحيحة، موضحة أنها ادعت ذلك اعتقادًا منها بأن الأمر سيحظى باهتمام أكبر وسرعة في التعامل مع شكواها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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سرقة سلاح أبيض المرج وزارة الداخلية

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