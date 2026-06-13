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استنفار جوي في أوروبا بسبب فقدان الاتصال بطائرة ركاب إسرائيلية متجهة للتشيك

كتب : وكالات

04:57 م 13/06/2026

طائرة ركاب اسرائيلية

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سُجلت حالة استنفار غير اعتيادية، الخميس، في الأجواء المجرية بعد أن فقدت طائرة ركاب إسرائيلية كانت في طريقها من تل أبيب إلى العاصمة التشيكية براج الاتصال مع مراقبي الحركة الجوية أثناء تحليقها فوق المجر.

وقال موقع معاريف الإسرائيلي، إنه وعقب فقدان الاتصال، فعّل المركز المشترك للعمليات الجوية التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إجراءات الطوارئ، وأمر برفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى في منظومة الدفاع الجوي المجرية. وبناءً على ذلك، دفع سلاح الجو المجري بمقاتلتين حربيتين لتحديد موقع الطائرة ومرافقتها.

ووفقًا لبيان صادر عن رئيس الوزراء المجري، بيتر مديار، فإن الطائرة المعنية كانت من طراز إيرباص A321 وتشغل رحلة منتظمة على خط تل أبيب – براج. وبعد أن لم تستجب الطائرة لنداءات مراقبة الحركة الجوية المدنية، تقرر تفعيل إجراءات "الشرطة الجوية" المعتمدة لدى حلف الناتو.

اتصال بصري مع الطائرة

ووفقا لمعاريف، تمكن طيارو المقاتلتين خلال وقت قصير من إقامة اتصال بصري مع الطائرة الإسرائيلية، وبعد ذلك بوقت وجيز عاد الاتصال اللاسلكي بين طاقم الطائرة سلطات المراقبة الجوية المجرية، ليُعتبر الحادث منتهيًا دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

وبموجب البروتوكول المعمول به، واصلت المقاتلتان مرافقة الطائرة حتى غادرت المجال الجوي المجري عند الساعة 20:10، قبل أن تتابع رحلتها المخططة نحو النمسا في طريقها إلى براج. وبعد إتمام المهمة، عادت المقاتلتان إلى قاعدتهما في مدينة كيتشكيميت.

وأشار رئيس وزراء المجر إلى أن منظومة الشرطة الجوية المجرية ونظام الدفاع الجوي المتكامل التابع للناتو عملا بكفاءة خلال الحادث.

وحتى الآن وفقا للصحيفة العبرية، لم يُعلن عن السبب الذي أدى إلى فقدان الاتصال الأولي بين الطائرة ومراقبة الحركة الجوية. ومع ذلك، لم ترد أي تقارير عن خلل يتعلق بالسلامة الجوية، أو تهديد أمني، أو حالة طوارئ على متن الطائرة.

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المجر التشيك طائرة إسرائيلية

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