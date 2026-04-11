النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابتها الرسمية، تتيح تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

تتبع الهواتف عبر موقع النيابة العامة

وتُمكّن هذه الخدمة المواطنين -عقب تقديم بلاغ بقسم الشرطة المختص يتضمن بيانات الهاتف المفقود والرقم التعريفي (IMEI) — من التالي :

• تقديم طلب تتبع الهاتف من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة: اضغط هـــنـــا

خدمة جديدة من النيابة العامة لتعقب الهواتف المفقودة

• متابعة الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابة.

• تمكين النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال تحديد موقع الجهاز أو مستخدمه.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود النيابة العامة نحو رقمنة الخدمات القضائية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في سرعة إنفاذ القانون وتعزيز حماية حقوق المواطنين.

