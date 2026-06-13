أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026.

وقال المحافظ، في بيان، اليوم، إنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

إجراءات صارمة لمنع الغش في الثانوية العامة

شدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش، مع التأكد من جاهزية مقار اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

كما وجه مديري المديريات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل - سماعات - سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، وإجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الإجراءات طوال أيام الامتحانات.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 126785 طالبًا وطالبة موزعين على 264 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تتبع 35 إدارة تعليمية، منهم 20 مقرًا امتحانيًا طبقًا للنظام الذي سيتم تطبيقه لأول مرة لهذا العام موزعة على 5 إدارات هي النزهة، وشرق مدينة نصر، وعابدين، والبساتين، والمعادي، وسيضم المقر أكثر من لجنة امتحانية ولكل لجنة امتحانية رئيسها، ومراقبيها وملاحظيها الخاصين بها، وستعامل كلجنة مستقلة، مؤكدًا جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلاب بالنظام الجديد يبلغ 37 ألفًا و772 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبي، و49 ألفًا و387 طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و26 ألفًا و928 طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، بالإضافة إلى 13 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.

أما بالنسبة للنظام القديم فسيؤدي الامتحان 146 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و245 طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و78 طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، و17 طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 بحضور أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومنى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وهمت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

توجيهات مشددة بشأن امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة

شدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة، على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار، لافتًا إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية.

كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير مولد كهربائي بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

ووجه محافظ القاهرة، بضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، تجهيز 85 استراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، منها 48 استراحة مخصصة للرجال و37 استراحة مخصصة للسيدات، وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة اللازمة بها، مع تطهيرها وتعقيمها وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بها، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.