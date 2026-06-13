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بينهم يسرا.. إلهام شاهين مع النجوم في عيد ميلاد زوج نجلاء بدر- صور

كتب : هاني صابر

02:36 م 13/06/2026
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  • عرض 10 صورة
    الهام شاهين مع شقيقيها
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    الهام شاهين
  • عرض 10 صورة
    بشرى والهام شاهين
  • عرض 10 صورة
    ريهام حجاج ويسرا والهام شاهين
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    الهام شاهين ولميس الحديدي
  • عرض 10 صورة
    إلهام شاهين وشقيقيها
  • عرض 10 صورة
    لميس الحديدي والهام شاهين
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    نجلاء بدر وإلهام شاهين ودينا
  • عرض 10 صورة
    يسرا وريهام حجاج وإلهام شاهين

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شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها مع عدد من نجوم الفن خلال حضورهم حفل عيد ميلاد زوج الفنانة نجلاء بدر.

رسالة إلهام شاهين لـ نجلاء بدر

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد صديقنا العزيز عفيفي.. وربنا يسعدك إنت وزوجتك الجميلة حبيبة قلبي الفنانة نجلاء بدر.. بحبكم من كل قلبي وبتمنى لكم كل الخير".

وظهر في الصور من نجوم الفن يسرا، ريهام حجاج، بشرى، أمير شاهين، دينا، الإعلامية لميس الحديدي.

إلهام شاهين تتصدر التريند

كانت إلهام شاهين، قد تصدرت تريند مؤشر البحث "جوجل" بسبب أحدث ظهور لها خلال تواجدها في إحدى المناسبات، إذ ظهرت بإطلالة مختلفة مرتدية خلالها فستانا مشجرا باللونين الأزرق الفاتح والنبيتي، وذلك برفقة عدد من نجوم الفن من بينهم شيرين رضا وريهام حجاج، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

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إلهام شاهين يسرا نجلاء بدر ريهاج حجاج

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