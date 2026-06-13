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ضبط عاطل اعتدى على طفل بسلسلة حديدية في الحوامدية

كتب : علاء عمران

03:13 م 13/06/2026

ضبط عاطل اعتدى على طفل بسلسلة حديدية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق زوجها بالتعدي على نجلها وإحداث إصابته بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من ربة منزل ونجلها البالغ من العمر 9 سنوات، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة، يفيد بتضررها من شقيق زوجها.

ضبط عاطل اعتدى على طفل بسلسلة حديدية

وأفادت المُبلغة بأن المتهم اصطحب نجلها إلى منزله، ثم تعدى عليه بالضرب باستخدام سلسلة حديدية، ما أسفر عن إصابته، وذلك أثناء وجود الطفل أسفل العقار محل سكنهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، كما عُثر بحوزته على السلسلة الحديدية المستخدمة في التعدي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك برغبته في تأديب الطفل بسبب كثرة خروجه من المنزل وتغيبه لفترات طويلة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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وزارة الداخلية ضرب طفل الحوامدية

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