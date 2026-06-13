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"يا مصر بتعمليها إزاي".. مستشار "مدبولي" ينشر فيديو لتطوير رشيد القديمة

كتب : محمد أبو بكر

04:44 م 13/06/2026

تطوير رشيد القديمة

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أشاد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بأعمال التطوير الجارية بمدينة رشيد التاريخية، والتي تستهدف إعادة إحياء المدينة واستعادة مكانتها الحضارية والسياحية، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق "يونس"، على الفيديو الذي نشره عبر "فيسبوك"، ووثّق جانبًا من أعمال التطوير داخل المدينة القديمة، قائلًا: "إيه الجمال والشياكة والحلاوة اللي فيها بلادنا دي.. هو فيه كدا؟ يا مصر بتعمليها إزاي".

وأظهر الفيديو المباني التاريخية التي تخضع لأعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب الاهتمام بالطابع العمراني والتراثي للمدينة.

ودعا "يونس"، المواطنين إلى متابعة ما تشهده رشيد من أعمال تطوير، قائلًا: "شوفوا اللي بيتعمل يا جماعة".

وتأتي أعمال التطوير ضمن مشروع الدولة لإحياء مدينة رشيد التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي متميز، من خلال الحفاظ على طابعها المعماري الفريد وتطوير البنية التحتية والخدمات، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة المصرية.

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تطوير رشيد القديمة مدينة رشيد مجلس الوزراء البحيرة

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