إعلان

مصرع سيدة وطفلتيها في حادث مأساوي بالبدرشين

كتب : محمد شعبان

09:14 م 03/03/2026

قوات الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت سيدة وطفلتاها مصرعهن في حادث طريق وقع بمنطقة مزلقان أبو رجوان القبلي التابعة لمركز البدرشين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، فيما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

مأمور قسم شرطة البدرشين تلقي بلاغًا بوقوع حادث طريق في نطاق مزلقان أبو رجوان القبلي، وبالانتقال والفحص تبين وجود ثلاث جثامين لسيدة وابنتيها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مأساوي حادث مروع البدرشين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رامز جلال بإطلالة كاجوال أنيقة في برنامجه "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال بإطلالة كاجوال أنيقة في برنامجه "رامز ليفل الوحش"
لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
مصراوى TV

لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
الحرب على إيران.. الإعلامي مجدي الجلاد ضيفًا على قناة الشمس بعد قليل
أخبار مصر

الحرب على إيران.. الإعلامي مجدي الجلاد ضيفًا على قناة الشمس بعد قليل
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة