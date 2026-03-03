لقيت سيدة وطفلتاها مصرعهن في حادث طريق وقع بمنطقة مزلقان أبو رجوان القبلي التابعة لمركز البدرشين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، فيما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

مأمور قسم شرطة البدرشين تلقي بلاغًا بوقوع حادث طريق في نطاق مزلقان أبو رجوان القبلي، وبالانتقال والفحص تبين وجود ثلاث جثامين لسيدة وابنتيها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

