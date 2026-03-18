إعلان

حكم عاجل ضد رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند التجمع

كتب : أحمد عادل

05:17 م 18/03/2026 تعديل في 05:25 م

اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس، بالحبس لمدة سنة.

تحقيقات النيابة مع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يلحق زيزو وديانج بموقعة الترجي؟.. الجهاز الفني يترقب
رياضة محلية

هل يلحق زيزو وديانج بموقعة الترجي؟.. الجهاز الفني يترقب

مجلس الوزراء: الإعلان عن الموازنة العامة بعد عيد الفطر
أخبار مصر

مجلس الوزراء: الإعلان عن الموازنة العامة بعد عيد الفطر
مدبولي: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم
أخبار مصر

مدبولي: لا نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم
كيف منحت روسيا إيران عينًا في السماء؟ ولماذا تحرص على دعمها بالحرب؟
شئون عربية و دولية

كيف منحت روسيا إيران عينًا في السماء؟ ولماذا تحرص على دعمها بالحرب؟
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين