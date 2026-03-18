

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس، بالحبس لمدة سنة.

تحقيقات النيابة مع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.