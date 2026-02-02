الداخلية تكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة في الدقهلية وتضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل أحد الأشخاص أثناء تواجدها بأحد شوارع محافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يناير الماضي، تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة القسم – بتضررها من شخص عاطل، لقيامه بالتحرش بها بالطريق العام.

وأمكن ضبط المتهم – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة – وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.



