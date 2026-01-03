كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية متابعة سير العملية الانتخابية، اليوم السبت، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين في محافظة البحيرة لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت المخالفات: ضبط شخص بمحيط دائرة مركز شرطة الدلنجات أثناء تثبيته لافتة دعائية وحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وشخص آخر بنفس المركز بحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين.

ضبط شخص بمحيط دائرة مركز شرطة حوش عيسى أثناء حثه الناخبين على التصويت، وضبط سائق "توك توك" بدون لوحات أثناء تجوله بمحيط دائرة مركز شرطة رشيد لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وتم التحفظ على المركبة.

كما تم ضبط عامل وسائق بمحيط دائرة مركز شرطة حوش عيسى لحثهم الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين من خلال اصطحابهم بالسيارة إلى مقار لجانهم الانتخابية، وتم التحفظ على السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2,230 لجنة اقتراع فرعية.

يُذكر أن الدوائر الثلاثين التي صدر بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء، قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، توزعت على محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.

