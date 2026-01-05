الداخلية السورية تنفي تعرض الرئيس الشرع وعدد من الوزراء لحادث أمني

وكالات

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا صحة الأنباء المتداولة على بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وقوع حادث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعددًا من كبار المسؤولين في الدولة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد البابا في منشور على حسابه في منصة إكس اليوم الإثنين أن الشائعات جرى ترويجها مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زورًا إلى جهات رسمية، في محاولة لتضليل الرأي العام، مشددًا على أن الوزارة تنفي هذه المزاعم بشكل قاطع.

ودعا المتحدث المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المفبركة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة لمتابعة التطورات والمستجدات.

وانتشرت الأيام الأخيرة منشورات على التواصل الاجتماعي زعم فيها وقوع اشتباكات في محيط القصر الجمهوري بتاريخ 30 ديسمبر 2025، بين ما سُمي بـ"الحرس القديم لهيئة تحرير الشام" والحرس الجديد للرئيس الشرع وزُعِم أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة الرئيس الشرع، ودخوله في حالة حرجة داخل أحد المشافي، إلى جانب اغتيال العديد من الشخصيات القيادية.