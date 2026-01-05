إعلان

الداخلية السورية تنفي تعرض الرئيس الشرع وعدد من الوزراء لحادث أمني

كتب : مصراوي

07:29 م 05/01/2026

أحمد الشرع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا صحة الأنباء المتداولة على بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وقوع حادث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وعددًا من كبار المسؤولين في الدولة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد البابا في منشور على حسابه في منصة إكس اليوم الإثنين أن الشائعات جرى ترويجها مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زورًا إلى جهات رسمية، في محاولة لتضليل الرأي العام، مشددًا على أن الوزارة تنفي هذه المزاعم بشكل قاطع.

ودعا المتحدث المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المفبركة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة لمتابعة التطورات والمستجدات.

وانتشرت الأيام الأخيرة منشورات على التواصل الاجتماعي زعم فيها وقوع اشتباكات في محيط القصر الجمهوري بتاريخ 30 ديسمبر 2025، بين ما سُمي بـ"الحرس القديم لهيئة تحرير الشام" والحرس الجديد للرئيس الشرع وزُعِم أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة الرئيس الشرع، ودخوله في حالة حرجة داخل أحد المشافي، إلى جانب اغتيال العديد من الشخصيات القيادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع سوريا الداخلية السورية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين
شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
اقتصاد

شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
أخبار و تقارير

بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025