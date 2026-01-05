إعلان

أمن الثاهرة يكشف عصابة الدجل والشعوذة للنصب على الأجانب

كتب : مصراوي

05:51 م 05/01/2026

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بالنصب والاحتيال على الأجانب والاستيلاء على أموالهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين وآخرين يحملون جنسية بعض الدول، والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهم على العلاج الروحانى وممارستهم أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطهم الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم (5 هواتف محمولة، عملات أجنبية مقلدة، 6 قطع بلاستيكية ذهبية اللون تشبه السبائك الذهبية).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتحصلهم على العملات المقلدة من عميلهم سيئ النية شخص محبوس على ذمة قضية تزويرعملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نصب احتيال دجل شعوذة أجانب القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
أخبار و تقارير

بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
اقتصاد

شراكة استراتيجية في الطاقة.. ماذا تستفيد مصر وقطر من اتفاقهما؟
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. التشكيل الرسمي للمنتخبين
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. التشكيل الرسمي للمنتخبين
بالجداول والخرائط.. ننشر تصنيف مناطق الإيجار القديم بمركز ومدينة دمنهور
أخبار المحافظات

بالجداول والخرائط.. ننشر تصنيف مناطق الإيجار القديم بمركز ومدينة دمنهور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025