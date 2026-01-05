أمن الثاهرة يكشف عصابة الدجل والشعوذة للنصب على الأجانب

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بالنصب والاحتيال على الأجانب والاستيلاء على أموالهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين وآخرين يحملون جنسية بعض الدول، والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهم على العلاج الروحانى وممارستهم أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطهم الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم (5 هواتف محمولة، عملات أجنبية مقلدة، 6 قطع بلاستيكية ذهبية اللون تشبه السبائك الذهبية).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتحصلهم على العملات المقلدة من عميلهم سيئ النية شخص محبوس على ذمة قضية تزويرعملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.