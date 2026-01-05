مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

بنين

جميع المباريات

رسالة خاصة من الجماهير للراحل أحمد رفعت في مباراة مصر وبنين بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

06:31 م 05/01/2026 تعديل في 06:37 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 10 صورة
    الجماهير المصرية (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    الجماهير المصرية (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    الجماهير المصرية (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    الجماهير المصرية في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

لا يزال الراحل أحمد رفعت نجم الكرة المصرية السابق، حاضرا في أذهان الجماهير المصرية، وهو ما ظهر خلال مباراة مصر وبنين المقامة حاليا في أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره المنتخب البنيني، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

ورفع أحد الجماهير الحاضرة في ملعب "أغادير الكبير" لدعم منتخب مصر، صورة للراحل رفعت وكتب عليها: "وحشتنا يا رفعت".

والجدير بالذكر أن نجم وسط الكرة المصرية أحمد رفعت رحل عن عالمنا في 6 يوليو 2024، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وفي سياق متصل، كان منتخب مصر تأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"رسالة لإمام عاشور".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر وبنين

أول محطة بعد الزمالك.. جوزيه بيسيرو يتولي تدريب نادٍ سعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا أحمد رفعت مصر وبنين

