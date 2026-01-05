"العراقة والطموح".. كيف علقت الصحف البنينية على مواجهة مصر في أمم أفريقيا؟

لا يزال الراحل أحمد رفعت نجم الكرة المصرية السابق، حاضرا في أذهان الجماهير المصرية، وهو ما ظهر خلال مباراة مصر وبنين المقامة حاليا في أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره المنتخب البنيني، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

ورفع أحد الجماهير الحاضرة في ملعب "أغادير الكبير" لدعم منتخب مصر، صورة للراحل رفعت وكتب عليها: "وحشتنا يا رفعت".

والجدير بالذكر أن نجم وسط الكرة المصرية أحمد رفعت رحل عن عالمنا في 6 يوليو 2024، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وفي سياق متصل، كان منتخب مصر تأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 مباريات.

