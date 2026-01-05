مباريات الأمس
إعلان

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

كتب : يوسف محمد سعيد

07:35 م 05/01/2026
أعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر للفراعنة محمد حمدي، خلال مشاركته أمام بنين في كأس أمم أفريقيا.

وقال أبو العلا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "محمد حمدي تعرض لإصابة بالتواء في الركبة، اللاعب توجه للخضوع لأشعة لمعرفة حجم إصابته".

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره بنين، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة على ملعب "أغادير الكبير".

وكان محمد حمدي، سقط على أرضية الملعب، بعد التحام مع لاعب منتخب بنين في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، ليقوم حسام حسن باستبداله وإدخال بدلا منه أحمد فتوح.

والجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني صعد إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

إصابة محمد حمدي محمد حمدي ماتش منتخب مصر وبنين منتتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

