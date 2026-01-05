مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

بنين

جميع المباريات

إعلان

"غادر باكيا".. لاعب منتخب مصر يتعرض لإصابة قوية في مباراة بنين

كتب - يوسف محمد:

07:13 م 05/01/2026
تعرض محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر، لإصابة قوية خلال مشاركته رفقة الفراعنة أمام بنين اليوم، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وسقط محمد حمدى على أرضية الملعب، بعد التحام مع لاعب منتخب بنين في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، ليضطر المدير الفني للفراعنة حسام حسن بتغييره وإدخال بدلا منه أحمد فتوح.

وغادر حمدي أرضية الملعب، محمولا على نقالة وعلامات الحزن تظهر عليه بشكل كبير، حيث دخل في نوبة بكاء قوية، في تصرف يوضح أن إصابة اللاعب تبدو خطيرة.

وفور مغادرة اللاعب أرضية الملعب، تم اصطحابه إلى سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب بنين، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

أقرأ أيضًا:

"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم الأفريقية

رسالة خاصة من الجماهير للراحل أحمد رفعت في مباراة مصر وبنين بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة محمد حمدي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين كأس أمم أفريقيا

