"إصابة قوية وبكاء نجم الفراعنة".. ملخص شوط مصر وبنين الأول في كأس الأمم

تعرض محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر، لإصابة قوية خلال مشاركته رفقة الفراعنة أمام بنين اليوم، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وسقط محمد حمدى على أرضية الملعب، بعد التحام مع لاعب منتخب بنين في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، ليضطر المدير الفني للفراعنة حسام حسن بتغييره وإدخال بدلا منه أحمد فتوح.

وغادر حمدي أرضية الملعب، محمولا على نقالة وعلامات الحزن تظهر عليه بشكل كبير، حيث دخل في نوبة بكاء قوية، في تصرف يوضح أن إصابة اللاعب تبدو خطيرة.

وفور مغادرة اللاعب أرضية الملعب، تم اصطحابه إلى سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب بنين، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

