إعلان

استمرار حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

04:26 م 05/01/2026 تعديل في 04:26 م

الفنان الراحل سعيد مختار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدد قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة بمدينة أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل، بعد سماع أقوالها في واقعة مقتله على يد زوجها العرفي بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت جريمة مقتل الفنان سعيد مختار تطورات وتفاصيل مثيرة، عقب خروج دفاعه بتصريحات فجّرت مفاجآت حول علاقته بوالدة نجله، التي تزوجت عرفيًا من شخص آخر، والذي قام بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة.

وكشفت شيرين جودة، محامية الفنان الراحل، مفاجأة صادمة، مؤكدة أن ما تردد بشأن طلاق الفنان من زوجته غير صحيح، وأنها كانت لا تزال على ذمته وقت زواجها العرفي من المتهم، ما يعني جمعها بين زوجين.

وأوضحت أن الفنان سعيد مختار أصيب بصدمة شديدة فور علمه بعلاقة زوجته بالشخص الآخر، مشيرة إلى أنها كانت قد أقامت دعوى خلع في سبتمبر الماضي، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، بما يؤكد استمرار العلاقة الزوجية قانونًا.

وقالت محامية الفنان الراحل سعيد مختار إن موكلها استأجر شقة لزوجته مطلع نوفمبر الماضي، وحوّل لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من الجريمة للإنفاق على نجلهما "سليم"، الذي شاهد والده يُقتل أمامه، قبل أن تصطحبه والدته وتفر من المكان.

وأكدت المحامية أن الفنان لم يكن يحمل سلاحًا أبيض، وأن المتهم هو من كان بحوزته السكين داخل سيارته، وطعن المجني عليه ثلاث طعنات قاتلة، نافية ادعاء الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن النيابة قررت تشريح الجثمان في انتظار تصريح الدفن.

وأفاد بعض أصدقاء الفنان بأن المتهم كان يتردد على كافيه يمتلكه المجني عليه مدعيًا صداقته، قبل أن يرتبط بعلاقة بزوجته ويتزوجها عرفيًا رغم استمرار زواجها رسميًا.

من جانبه، أقر المتهم بزواجه عرفيًا من طليقة الفنان منذ 3 أشهر، وادعى أن الواقعة حدثت بعد مشادة داخل السيارة أثناء رؤية الطفل، زاعمًا أن المجني عليه اعتدى عليه بسكين، وهو ما نفته المحامية.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سعيد مختار مشاجرة مقتل سعيد مختار نيابة أكتوبر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم
أخبار البنوك

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم
نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
ارتفاع مصابي حريق مصنع أكتوبر إلى 16 شخصًا
حوادث وقضايا

ارتفاع مصابي حريق مصنع أكتوبر إلى 16 شخصًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025