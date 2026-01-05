استمرار حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار في أكتوبر

جدد قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة بمدينة أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل، بعد سماع أقوالها في واقعة مقتله على يد زوجها العرفي بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت جريمة مقتل الفنان سعيد مختار تطورات وتفاصيل مثيرة، عقب خروج دفاعه بتصريحات فجّرت مفاجآت حول علاقته بوالدة نجله، التي تزوجت عرفيًا من شخص آخر، والذي قام بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة.

وكشفت شيرين جودة، محامية الفنان الراحل، مفاجأة صادمة، مؤكدة أن ما تردد بشأن طلاق الفنان من زوجته غير صحيح، وأنها كانت لا تزال على ذمته وقت زواجها العرفي من المتهم، ما يعني جمعها بين زوجين.

وأوضحت أن الفنان سعيد مختار أصيب بصدمة شديدة فور علمه بعلاقة زوجته بالشخص الآخر، مشيرة إلى أنها كانت قد أقامت دعوى خلع في سبتمبر الماضي، ولم يصدر فيها حكم حتى الآن، بما يؤكد استمرار العلاقة الزوجية قانونًا.

وقالت محامية الفنان الراحل سعيد مختار إن موكلها استأجر شقة لزوجته مطلع نوفمبر الماضي، وحوّل لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من الجريمة للإنفاق على نجلهما "سليم"، الذي شاهد والده يُقتل أمامه، قبل أن تصطحبه والدته وتفر من المكان.

وأكدت المحامية أن الفنان لم يكن يحمل سلاحًا أبيض، وأن المتهم هو من كان بحوزته السكين داخل سيارته، وطعن المجني عليه ثلاث طعنات قاتلة، نافية ادعاء الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن النيابة قررت تشريح الجثمان في انتظار تصريح الدفن.

وأفاد بعض أصدقاء الفنان بأن المتهم كان يتردد على كافيه يمتلكه المجني عليه مدعيًا صداقته، قبل أن يرتبط بعلاقة بزوجته ويتزوجها عرفيًا رغم استمرار زواجها رسميًا.

من جانبه، أقر المتهم بزواجه عرفيًا من طليقة الفنان منذ 3 أشهر، وادعى أن الواقعة حدثت بعد مشادة داخل السيارة أثناء رؤية الطفل، زاعمًا أن المجني عليه اعتدى عليه بسكين، وهو ما نفته المحامية.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود.

