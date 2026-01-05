ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد

استعرضت الفنانة هيفاء وهبي إطلالتها من الحفل الذي أحيته في لبنان وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت هيفاء صور من كواليس استعدادتها للحفل عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "لحظات من وراء الكواليس، استعدادات ليلة لا تنسى".

هيفاء وهبي تحتفل بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا"

احتفلت هيفاء وهبي بصدور الجزء الثاني من ألبومها "ميجا هيفا"، خضعت هيفاء لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة وكتبت: "نسيت إن في ناس بتنكر أصولها مجرد وصولها بطريقتك".

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

