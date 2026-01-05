قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف.. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
كتب : منال الجيوشي
أعلنت الفنانة إيمان الزيدي، اليوم، عبر حسابها بموقع فيسبوك، انفصالها عن حارس المرمى محمد عبدالمنصف، بعد زواج دام 7 سنوات.
بعدها تصدر اسم الممثلة إيمان الزيدي، والممثلة لقاء الخميسي، محركات البحث، مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحظات مميزة جمعت "لقاء" بزوجها محمد عبدالمنصف.
لقاء الخميسي تزوجت حارس مرمى نادي الزمالك السابق محمد عبدالمنصف، عام 2004، وأنجبا نجليهما آسر وأدهم.
مصراوي يعرض لكم ٢٠ صورة للحظات مميزة جمعت لقاء الخميسي بـ محمد عبدالمنصف: