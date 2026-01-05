إعلان

قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف.. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها

كتب : منال الجيوشي

04:31 م 05/01/2026
    لقاء الخميسي وزوجها واولادها
    لقاء الخميسي وزوجها
    لقاء الخميسي وزوجها وايمي سالم في حفل زفاف بشرى
    لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف
    لقاء الخميسي وزوجها عبد المنصف
    لقاء وعبدالمنصف في عطلة صيفية
    لقاء الخميسي وزوجها.
    لقاء وعبدالمنصف
    لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف
    محمد عبد المنصف وزوجته لقاء الخميسي (3)
    لقاء الخميسي وزوجها
    لحظات مميزة جمعت لقاء وعبدالمنصف
    لقاء واوسا
    لقاء الخميسي ومحمد عبدالمنصف في العرض الخاص لفيلم المشروع x (2)
    عبد المنصف ولقاء الخميسي
    عبدالمنصف ولقاء الخميسي في ظهور مميز
    عبدالمنصف ولقاء الخميسي في إحدى المناسبات
    عبدالمنصف ولقاء ونجلهما
    صورة من حفل زفاف لقاء وعبدالمنصف

أعلنت الفنانة إيمان الزيدي، اليوم، عبر حسابها بموقع فيسبوك، انفصالها عن حارس المرمى محمد عبدالمنصف، بعد زواج دام 7 سنوات.


بعدها تصدر اسم الممثلة إيمان الزيدي، والممثلة لقاء الخميسي، محركات البحث، مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحظات مميزة جمعت "لقاء" بزوجها محمد عبدالمنصف.


لقاء الخميسي تزوجت حارس مرمى نادي الزمالك السابق محمد عبدالمنصف، عام 2004، وأنجبا نجليهما آسر وأدهم.


مصراوي يعرض لكم ٢٠ صورة للحظات مميزة جمعت لقاء الخميسي بـ محمد عبدالمنصف:

لقاء الخميسي محمد عبدالمنصف إيمان الزيدي

