15 صورة لـ إيمان الزيدي بعد إعلانها الانفصال عن محمد عبدالمنصف

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

رد فعل لقاء الخميسي بعد انفصال محمد عبدالمنصف عن زوجته الثانية

ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد

أعلنت الفنانة إيمان الزيدي، اليوم، عبر حسابها بموقع فيسبوك، انفصالها عن حارس المرمى محمد عبدالمنصف، بعد زواج دام 7 سنوات.



بعدها تصدر اسم الممثلة إيمان الزيدي، والممثلة لقاء الخميسي، محركات البحث، مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحظات مميزة جمعت "لقاء" بزوجها محمد عبدالمنصف.



لقاء الخميسي تزوجت حارس مرمى نادي الزمالك السابق محمد عبدالمنصف، عام 2004، وأنجبا نجليهما آسر وأدهم.



مصراوي يعرض لكم ٢٠ صورة للحظات مميزة جمعت لقاء الخميسي بـ محمد عبدالمنصف: