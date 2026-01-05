إعلان

إسرائيل تشن 3 غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

07:17 م 05/01/2026

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية على بلدات عين التينة والمنارة في البقاع شرقي لبنان وأنان في الجنوب.

وقال جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال بدأت توجيه ضربات لأهداف تابعة لحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان.

وأفادت قناة الجزيرة، بأن جيش الاحتلال شن 3 غارات إسرائيلية على بلدات عين التينة والمنارة في البقاع شرقي لبنان وأنان في الجنوب.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا بالإخلاء إلى سكان لبنان، وتحديدًا في قريتي كفر حتا وعين التينة جنوب البلاد.

وقال أدرعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إن قوات الاحتلال ستهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتين.

وطالب سكان المباني المحددة بالأحمر والمباني المجاورة لهما على الإخلاء، قائلًا: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

غارات إسرائيلية جنوب لبنان إسرائيل لبنان

