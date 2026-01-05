زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

أعلنت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في مختلف المناسبات.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الزيارة الاستثنائية ستكون مرة واحدة فقط، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، وحتى يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

