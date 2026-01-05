نجم الزمالك يحذر منتخب مصر من هذه الخطوة ضد بنين

حرص عدد كبير من الجماهير المصرية على التواجد في مدرجات ملعب "أغادير الكبير"، لدعم منتخب مصر في مباراته أمام نظيره منتخب بنين، في كأس أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب بنين، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وخطفت الجماهير المصرية الأنظار بشكل كبير، بعدما حرصت على رفع العلم المصري في المدرجات، بجانب ظهور العلم المغربي في مدرجات المنتخب الوطني، حيث حرصت بعض الجماهير المغربية على حضور اللقاء لدعم المنتخب.

ووجهت الجماهير المتواجدة في المدرجات تحية خاصة إلى نجم وسط المنتخب المصري إمام عاشور، حيث تم رفع لافتة خاصة له وكتب عليها: "الساطور إمام عاشور".

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد تمكن من التأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

