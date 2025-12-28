إعلان

الداخلية تضبط 16 شخصًا لترديد هتافات انتخابية بالفيوم

كتب : أحمد أبو النجا

12:07 م 28/12/2025

المتهمين

كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من أنصار أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب متوجهين لمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة الفيوم عقب غلق المقر بتاريخ 27 الجاري، مرددين هتافات انتخابية لصالح المرشح المذكور.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط 16 شخصًا من الظاهرين في الفيديو، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة في إطار دعم مرشحهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، من خلال 1694 لجنة اقتراع فرعية.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية موزعة على محافظات الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، والفيوم.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية انتخابات مجلس النواب 2025 مركز شرطة الفيوم أحمد بنداري

