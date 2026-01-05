"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أقدم شاب عاطل على إنهاء حياة زوجة والده ذبحًا باستخدام "سكين" داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز منوف في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حيث باغتها أثناء وقوفها آمنة داخل المطبخ لإعداد الطعام، منهيًا حياتها في لحظات دموية، على إثر خلافات أسرية.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد السلام، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، بجريمة القتل، حيث تحركت قوة من مباحث المركز ونجحت في إلقاء القبض على المتهم ويدعى "عماد.ي.أ".

كما تمكنت القوة من ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة الكاملة ودوافعها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.