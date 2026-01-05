7 وفيات و4 مصابين في حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها



لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حريق اندلع داخل مصحة لعلاج الإدمان مركز بنها محافظة القليوبية، مساء الإثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع النساج أمام كلية العلوم.

دفع مدير الإدارة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور قسم شرطة بنها، وتبين بالفحص اندلاع حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق تحديدا الطابق الثاني والمستغل كمصحة لعلاج الإدمان.

نتج عن الحريق 11 مصابا بحالات اختناق نقل إلى مستشفيي جامعة بنها وبنها التعليمي للعلاج لكن 7 فارقوا الحياة بقسم الاستقبال، فيما أخمدت قوات الدفاع المدني الحريق.