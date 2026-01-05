بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"

منذ إطلاقه، لم يعد برنامج Google Earth مجرد أداة جغرافية لعرض الخرائط، بل تحول إلى نافذة مفتوحة على ظواهر غريبة وأسرار محيرة حول العالم، لم تكن مرئية من قبل لعامة المستخدمين.

فبفضل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، رصد مستخدمو الإنترنت بحيرات حمراء كالدماء، وأجساما غير معروفة في البحار، ورموزا عملاقة محفورة على سطح الأرض، إلى جانب مواقع عسكرية وأثرية أثارت جدلا واسعا حول حقيقتها.

ويعتمد جوجل إيرث على مزيج من الصور الملتقطة من أقمار صناعية بعيدة منخفضة الدقة، وأخرى أقرب وأكثر وضوحًا، إضافة إلى صور جوية التقطتها الطائرات، ما أتاح رؤية تفاصيل غير مسبوقة لكوكب الأرض.

وفيما يلي 10 من أغرب الأشياء التي رصدت عبر جوجل إيرث.

1- الفوهة الدائرية الغامضة قبالة سواحل اليونان

في عام 2018، نشر مستخدم يوتيوب يُدعى The Hidden Underbelly 2.0 مقطع فيديو يُظهر جسما دائريا غريبا قبالة ساحل ميتشانيونا قرب سالونيك في اليونان.

ويقدر طول هذا الجسم بنحو 220 قدمًا، ويتكون من دائرة كبيرة تتوسطها دوائر أصغر، دون أي تفسير علمي حاسم لطبيعته.

وتباينت التكهنات بين كونه منارة قديمة أو فوهة بركانية، بينما ذهب آخرون إلى افتراضات أكثر غرابة، من بينها كونه مركبة فضائية غير معروفة.

2- بحيرة حمراء كالدماء في العراق

على مشارف مدينة الصدر في العراق، ظهرت بحيرة ذات لون أحمر قانٍ، وهي جزء من بحيرة تعرف باسم لاغو فيرميلو.

ويمر مسار البحيرة وسط المدينة، وتفصلها حواجز خرسانية ومعابر، فيما بدا اللون الأحمر واضحًا بشكل مرعب في أحد أحواضها المركزية.

وتعددت التفسيرات، بين من أرجع السبب إلى قربها من مسلخ وإلقاء مخلفات حيوانية، وآخرين رجّحوا أن يكون اللون ناتجا عن محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولا حقا، عادت البحيرة إلى لونها الطبيعي على خرائط جوجل إيرث، دون تأكيد رسمي لتفسير الظاهرة.

3- مقبرة الطائرات العسكرية في الولايات المتحدة

في ولاية أريزونا، تقع قاعدة ديفيس مونثان الجوية، وهي واحدة من أكثر المواقع إثارة للدهشة، حيث تخزن الطائرات العسكرية الأمريكية المتقاعدة.

وتعرف القاعدة باسم مقبرة الطائرات، وتمتد على مساحة 2600 فدان، وتضم تقريبا جميع الطائرات التي استخدمها الجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم كونها منطقة محظورة، فإن جوجل إيرث أتاح رؤية واضحة ودقيقة لهذا الموقع الفريد.

4- اسم ملياردير محفور في رمال جزيرة

نقش الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، عضو العائلة الحاكمة في أبوظبي، اسمه بالكامل على رمال جزيرة الفطيسي التي يملكها.

ويبلغ طول الاسم نحو نصف ميل، وعرضه ميلين، ويُقال إنه مرئي من الفضاء.

وعلى عكس النقوش الرملية العادية، تحولت الحروف إلى ممرات مائية تمتلئ بالمد والجزر، ما حافظ على بقائها لسنوات.

5- رموز تشبه الصليب المعقوف في كازاخستان

اكتشف باحثون أكثر من 50 نقشا أرضيا عملاقا في شمال كازاخستان، من بينها أشكال تشبه الصليب المعقوف.

وتعود هذه النقوش إلى نحو ألفي عام، في فترة كان فيها الرمز يُستخدم للدلالة على الوحدة والكمال، قبل ارتباطه بالنازية في العصر الحديث.

وقد صنعت بعض هذه الرموز من الخشب، بينما شُكلت أخرى من تلال ترابية.

6- عجلات حجرية غامضة في الأردن

في واحة الأزرق بالأردن، كشفت صور جوجل إيرث عن هياكل هندسية حجرية على شكل عجلات، يُعتقد أنها تعود إلى نحو 6000 عام قبل الميلاد.

وبعض هذه التكوينات صُمم بما يتوافق مع شروق الشمس خلال الانقلاب الشتوي.

وساعد هذا الاكتشاف علماء الآثار في دراسة هذه الهياكل ضمن مشروع الأرشيف الجوي للصور الأثرية في الشرق الأوسط (APAAME).

7- هرم مدفون تحت الرمال؟

أظهرت صور التقطها جوجل إيرث بقعة رملية غائرة في مصر، اعتبرها البعض دليلا على وجود هرم لم ينقب عنه بعد.

ورغم رصد العديد من الظواهر المشابهة في السنوات الأخيرة، لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت هذه التكوينات طبيعية أم من صنع الإنسان.

8- نجم خماسي ضخم في كازاخستان

رُصد نجم خماسي هائل، يبلغ قطره نحو 1200 قدم، محفور على سطح الأرض في سهوب كازاخستان.

وربط مستخدمون هذا الرمز بطقوس دينية غامضة، إلا أن التفسير الواقعي يشير إلى أنه مخطط لحديقة على شكل نجمة، تتفرع منها شوارع تصطف على جانبيها الأشجار.

9- حلزون عملاق في الصحراء المصرية

قرب ساحل البحر الأحمر، يظهر تصميم حلزوني ضخم يُعرف باسم "نفس الصحراء"، وهو عمل فني أُنجز عام 2007 على مساحة مليون قدم مربع.

ويهدف هذا العمل إلى التعبير عن العلاقة بين الإنسان والمكان، وتجسيد ما وصفته الفنانات بـ"حالة الذهن الصحراوية".

10- رموز غامضة مرتبطة بالساينتولوجيا في نيو مكسيكو

في صحراء نيو مكسيكو، تظهر رموز ضخمة على شكل معينين داخل دوائر متداخلة، يُعتقد أنها تابعة لكنيسة الساينتولوجيا.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يُقال إن هذه الرموز صُممت لتكون علامات إرشادية لأتباع الكنيسة، في إطار معتقدات روحية مرتبطة بنهاية العالم.