جنح أكتوبر تفصل في قضية "مطاردة فتيات طريق الواحات".. بعد قليل

11:21 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
    مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات أكتوبر (4)
    مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات أكتوبر (5)
    محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر (7)
    مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات أكتوبر (1)
    محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر (2)
    محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر (3)
    محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر (6)
    محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر (5)
    المحامية أمنية عيد دفاع المتهم الرابع في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر (6)
    المحامية أمنية عيد دفاع المتهم الرابع في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر (5)
    المحامية أمنية عيد دفاع المتهم الرابع في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر (4)
    المحامية أمنية عيد دفاع المتهم الرابع في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر (2)
    المحامية أمنية عيد دفاع المتهم الرابع في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر (1)
    مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات أكتوبر (2)
    مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات أكتوبر (6)
    مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات أكتوبر (7)
    مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات أكتوبر (3)
كتب- رمضان يونس:

تصدر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الإثنين، حُكمها على 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر"، المتهمين في مطاردة 3 فتيات أكتوبر على طريق الواحات والتسبب في إصابة اثنين جراء تصادمهن في تريلا.

النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، أسندت للمتهمين " مازن.ن"، و " عبد الرحمن.ج"، و" مهند.ج"، و " يحيي.ع"، تهمة تعرض المجنى عليهن" رنا إبراهيم" و "نزال يوسف" في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمداً عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطراً وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن.

وتابعت النيابة أن المتهمين اتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية بسبب الحادث.

فتيات اكتوبر حكمة جنح أكتوبر لنيابة العامة لأمن مطاردة فتيات طريق الواحات
