جنح أكتوبر تفصل في قضية "مطاردة فتيات طريق الواحات".. بعد قليل

كتب- رمضان يونس:

تصدر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الإثنين، حُكمها على 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر"، المتهمين في مطاردة 3 فتيات أكتوبر على طريق الواحات والتسبب في إصابة اثنين جراء تصادمهن في تريلا.

النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، أسندت للمتهمين " مازن.ن"، و " عبد الرحمن.ج"، و" مهند.ج"، و " يحيي.ع"، تهمة تعرض المجنى عليهن" رنا إبراهيم" و "نزال يوسف" في الطريق العام، بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمداً عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطراً وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن.

وتابعت النيابة أن المتهمين اتلفوا السيارة الخاصة بالمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية بسبب الحادث.

