بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة

كتب : نرمين ضيف الله

08:20 م 15/01/2026 تعديل في 08:21 م
    إطلالة مختلفة ومتمردة.. أنابيلا هلال تشعل مواقع التواصل
    بين الجرأة والفخامة.. أنابيلا هلال تتألق بلوك استثنائي
    لمسة جريئة تخطف القلوب.. أنابيلا هلال في أحدث ظهور لها
أطلت عارضة أزياء أنابيلا هلال بلوك جريء وملفت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت فستان صوف قصير بلون بنفسجي داكن (برجندي) أنيق ومناسب لأجواء الشتاء.

واعتمدت مكياجا بألوان النيود يتناسب مع درجات بشرتها، واختارت أنابيلا هلال تسريحة الشعر الإنسيابي، على الجانبين بشكل أنيق، ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود،

وبحسب "verywellmind"، فإن الفستان الصوفي هو قطعة أساسية في خزانة الملابس الشتوية، وتعود أهميته ودلالته في عالم الموضة إلى عدة عوامل، الدفء والراحة، فالصوف قماش طبيعي يوفر الدفء والمتانة، مما يجعله مثاليًا للأجواء الباردة مع الحفاظ على الراحة.

كما يمكن تنسيق الفستان الصوفي بأكثر من طريقة، سواء مع بليزر أسود لإطلالة أنيقة، أو مع معطف كاجوال، مما يجعله قطعة مرنة وعملية.

أنابيلا هلال تظهر بستايل لافت للنظر أنابيلا هلال موضة

