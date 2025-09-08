السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية في منشأة ناصر



كتب- محمد فتحي:

نحج رجال الحماية المدنية في القاهرة، في السيطرة على حريق داخل محل مستخدم كمخزن أحذية في منشأة ناصر.

البداية كانت بورد بلاغا من الأهالي لغرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع المهندس متفرع من شارع السكة الحديد في منشأة ناصر.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ لإخماد الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة في الشارع.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة الأولية، لرجال البحث الجنائي، أن العقار مكون من ٣ أدوار ودور أرضي مستغل كمخزن أحذية غير مرخص بمساحة ٣٠ مترا.

كما بينت المعاينة أن الحريق نشب في محتويات المخزن بالكامل نتيجة ماس كهربائي بسبب وصلات كهربائية عشوائية.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق، دون أي إصابات أو تلفيات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.